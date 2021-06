Fassina: “Con Laddaga, candidato alla Presidenza del VII Municipio nelle primarie del centrosinistra”

Stamattina con Francesco Laddaga, candidato alla Presidenza del VII Municipio nelle #primarie del centrosinistra Domenica prossima 20 Giugno, abbiamo fatto un bel giro del mercato Don Bosco e del mercato di via Spartaco. Gli operatori dei mercati vanno sostenuti, non perseguitati. Dopo lunghe e martellanti mobilitazioni siamo riusciti a ‘tirarli fuori’ dalla famigerata Direttiva Bolkestein.

Siamo anche riusciti ad approvare una norma per il rinnovo delle concessioni, per chi è in regola

Poi, è arrivata la Sindaca Raggi che ha tentato di disapplicare a Roma la normativa nazionale e mettere a bando non soltanto le concessioni, ma le vite di oltre 10.000 famiglie. Abbiamo bloccato l’iniziativa della Sindaca con la proroga delle concessioni in essere fino a 90 giorni dopo la fine dell’emergenza. La prossima Giunta applicherà la normativa per i rinnovi anche a Roma. Promesso! Anche per questo, tutto il nostro sostegno a Francesco per la sfida di Domenica.



