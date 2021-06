Traduzioni Neurali

Il campo delle traduzioni, soprattutto di quelle online, è in costante crescita. Questo vuol dire che chi ha necessità di una traduzione professionale, può trovare ottime risorse che aumentano la qualità del servizio richiesto. Ceto, tutto a patto che l’agenzia di traduzione utilizzi questi strumenti e che li declini al servizio degli utenti.

Ecco perché desta particolare interesse quella che si definisce ‘NMT‘ (acronimo di Traduzione automatica neurale), una tecnologia che ha fatto fare il salto di livello al settore delle traduzioni.

Indice dei contenuti

Cos’è la NMT e perché può fare la differenza Come agisce la traduzione neurale Vantaggi e limiti della NMT

Cos’è la NMT e perché può fare la differenza

Un’agenzia di traduzioni altamente specializzata e concorrenziale sul mercato conosce e si avvale di quella che viene definita neural machine translation, cioè della traduzione automatica neurale. Automatica però, ed è bene specificarlo, non vuol dire certo con dei tool gratuiti che si possono trovare in rete e che permettono di tradurre in pochi istanti frasi o brani. Stiamo parlando di una tecnologia avanzata che deriva dalle neuroscienze e che viene poi applicata al settore delle traduzioni.

Si usano quindi le teorie e i paradigmi della cosiddetta IA, cioè intelligenza artificiale, e si impiegano per rendere più affidabili e ‘umane’ le traduzioni. Chi si affida a un’agenzia specializzata in traduzioni naturalmente non è tenuto a conoscerla, ma può rivolgersi ai professionisti che l’hanno implementata nei propri servizi. Ecco perché è importante, perché permette di ottenere traduzioni di alta qualità, ammortizzando i costi e riducendo i tempi.

Vediamo come.

Come agisce la traduzione neurale

Potrebbe sembrare quasi fantascienza ma in realtà stiamo parlando di qualcosa di molto concreto. La NMT infatti riesce a superare i già elevati standard ottenuti con le traduzioni ‘machine-based‘, cioè che usano software. Facendo un esempio pratico, un traduttore basato su macchina potrebbe essere il semplice tool gratuito che si trova online, che riesce a restituire il senso grossolano di un brano ma che non potrà mai cogliere l’idioma nella sua essenza, con i suoi modi di dire e le espressioni caratteristiche.

Nel caso della NMT invece, sono proprio delle reti neurali, che mimano il cervello umano, ad effettuare la traduzione. In pratica il software analizza il testo da tradurre come se fosse un cervello, e lo scansiona però a una velocità maggiorata. Oltre tutto ha una memoria molto più ampia, e quindi permette di tenere in archivio il lavoro fatto da usare come base per quello nuovo.

Sintassi, grammatica e forma sono maggiormente rispettate e restano coerenti con il testo nel suo complesso.

Vantaggi e limiti della NMT

Tutto oro quel che luccica? Sì, anche se naturalmente c’è un fattore che nemmeno la NMT (almeno per ora) potrà mai bypassare: l’uomo. Affidarsi a un traduttore (freelance o agenzia che sia) richiede sempre la presenza di un professionista che supervisioni, monitori e affini il processo.

Detto questo, quali sono i molti vantaggi della NMT?

In primo luogo la tempistica: i tempi richiesti per la traduzione sono più corti;

di conseguenza anche il costo viene ammortizzato;

grazie alla memoria si possono gestire molte traduzioni anche particolarmente corpose;

questo fa sì che i dati processati restino in memoria per successivi lavori.

Quali sono i settori che trovano al momento maggior beneficio dalla NMT? L’e-commerce senza dubbio, perché le schede prodotto si prestano particolarmente bene a questo processo. I social sono un altro settore in cui la NMT viene impiegata con profitto, perché il software è in grado di memorizzare, scansionare e riproporre il tono, cioè il mood di un certo canale. Infine, la NMT si presta bene per le traduzioni multilingua, che in genere sono le più costose ma anche le più delicate.

Se un sito deve essere tradotto in 5 lingue diverse, sarà molto arduo trovare un traduttore che le conosca tutte e 5. Affidandosi invece alla NMT il programma potrà processare il testo di partenza e poi renderlo negli altri idiomi allo stesso modo, cioè con il mantenimento degli stessi schemi neurali, senza affidarsi a 5 traduttori che per forza di cose tradurranno ciascuno a modo suo. Ci sono però anche dei limiti, che sono dati principalmente da due cose.

Da un lato stiamo parlando di un progetto, potremmo dire, in ‘beta’, cioè in continuo sviluppo, e che quindi va sempre perfezionato. Se un testo è criptico e contiene termini molto tecnici, la traduzione potrebbe essere poco chiara. Questo si collega al secondo limite, che è poi però il punto di forza dell’agenzia specializzata. La presenza umana non potrà per il momento essere evitata, sia per la fase di traduzione che per quella della post traduzione.

Facciamo due esempi pratici.

Nel primo caso si deve tradurre un romanzo particolarmente creativo e fantasioso. Solo un essere umano potrà aggiungere alla traduzione lineare quel guizzo inventivo che contraddistingue un libro di questo tipo.

Al contrario, se si deve tradurre una perizia che va asseverata, il traduttore specializzato dovrà rivedere il testo tradotto per aggiornarlo (o verificarlo) con gli articoli del codice pertinente.

Tutto ciò premesso resta la grande potenzialità del traduttore neurale. Il testo sarà quindi tradotto in via preliminare, e poi affidato ad un traduttore del post-editing che potrà verificare quanto il testo tradotto è aderente all’originale e quindi poterlo approvare.