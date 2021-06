Fiumicino, turismo, Antonelli: “Domani scade il bando regionale Più notti, più sogni”

“Ricordo a coloro che ne fossero interessati che c’è tempo fino a domani, 16 giugno, per partecipare al bando regionale “Più notti, più sogni” per favorire l’arrivo e la permanenza dei turisti nel territorio della Regione Lazio”. Lo dichiara l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli.

Stanziamento di 10 milioni di euro

“Il bando, infatti, prevede – spiega – uno stanziamento di 10 milioni di euro per le strutture ricettive, basandosi su due formule: il 3+1, che prevede una notte aggiuntiva finanziata dalla Regione, dopo almeno tre notti consecutive nella stessa struttura prenotate e utilizzate; il 5+2, che prevede due notti aggiuntive sempre nella stessa struttura finanziate dalla Regione, dopo almeno cinque notti consecutive prenotate e utilizzate. In tutti e due i casi, la notte o le notti aggiuntive saranno a carico della Regione e liquidate alla struttura ricettiva in base a un tetto massimo stabilito per tipologia di struttura”.

“Possono presentare la manifestazione di interesse – conclude il Presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi – le strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere (inclusi gli agriturismi) della Regione Lazio, in possesso di uno dei seguenti codici ATECO prevalenti:

5510 Alberghi e strutture simili;

5520 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni;

5530 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

5590 Altri alloggi.

Tutti i dettagli sono consultabili al link: https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-di-manifestazione-di-interesse-per-le-strutture-ricettive-del-lazio/”.