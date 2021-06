Fratoianni: “Il concorso per titoli voluto dal Ministro Brunetta è stato un fallimento”

Il concorso per titoli fortemente voluto dal Ministro #Brunetta è stato un fallimento totale.

Moltissimi non si sono presentati e molti altri non hanno raggiunto il punteggio minimo. Ma come, non era l’unico modo per selezionare le migliori menti del nostro Paese?

Il risultato finale?

Il bando è stato cambiato in corso d’opera e sono stati ammessi tutti coloro che hanno fatto domanda e sono in possesso dei requisiti minimi. Da 8mila ad oltre 70mila persone. Un “contrattempo” che ci costerà tempo e soldi. Molti.

In poche parole le ragazze e i ragazzi di #UgualiAllaPartenza avevano ragione fin dall’inizio. E noi con loro.

È ora che il Ministro ci ascolti.

I concorsi pubblici devono dare a chiunque la possibilità di dimostrare le proprie capacità e selezionare le migliori figure professionali per l’amministrazione pubblica.

E per fare ciò è necessario essere, veramente, uguali alla partenza.



