Scanzi: “Michetti nome assai gradito a Donna Giorgia”

Non è il nome peggiore tra i papabili (fino a ieri si parlava perfino di Gasparri…). Il curriculum è rispettabile. E la sua vicesindaca sarebbe Simonetta Matone, figura di tutto rispetto. Ma Michetti, che fino a oggi fuori Roma conoscevano in tre, è comunque uomo ricco di inventiva vivida.

Per capire chi sia e come la pensi Michetti, basta ricordare una delle mille sproloquiate che ha regalato in radio. In particolare, di recente ha provocatoriamente (?) consigliato sotto Covid di fare il saluto romano, perché “è un saluto più igienico”.

Certo, quel saluto sarebbe anche un reato, in quanto apologia del fascismo, ma per Michetti sono dettagli: “Se per qualcuno per cui la storia inizia nel 1917 con la Rivoluzione russa quel gesto è rievocativo del fascismo e del nazismo, è un problema suo”.