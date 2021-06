Tutte le regioni sono a rischio basso: l’indice Rt medio scende a 0,68

“Nel periodo compreso tra l’11 e il 24 maggio, l‘Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,68 (range 0,65-0,75), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando si attestava a 0,72, ndr), e sotto l’uno anche nel limite superiore”. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio settimanale del Covid-19 dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. “Questa settimana- prosegue il report- continua il calo nell’incidenza settimanale (36 per 100.000 abitanti (24/05/2021-30/05/2021) vs 51 per 100.000 abitanti (17/05/2021-23/05/2021).

Campagna vaccinale

La campagna vaccinale progredisce sempre più velocemente e l’incidenza è a un livello (sotto 50 per 100.000) che permetterebbe il contenimento dei nuovi casi”. “Tutte le Regioni/PPAA sono classificate a rischio basso secondo il DM del 30 Aprile 2020. Tutte le Regioni/PPAA hanno un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno”, emerge dal monitoraggio.

Fonte: agenzia dire



var url179678 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=179678”;

var snippet179678 = httpGetSync(url179678);

document.write(snippet179678);