Di Battista: “Buona festa della Repubblica”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Nessuno sente i crampi allo stomaco, nessuno si fa venire strane idee davanti ad una finestra aperta, nessuno è costretto a dire ai propri figli dei No che in un mondo normale dovrebbero esser dei Sì. Nessuno deve scegliere tra il lavoro e la malattia, tra il pane e un tumore, tra il digiuno o uno strozzino. Eppure i padri costituenti avevano ben compreso che le difficoltà economiche fossero limiti alla libertà dell’individuo.

La pandemia ha acutizzato un fenomeno già dilagante negli ultimi 30 anni. L’aumento della disparità economica. Mai nella storia dell’umanità vi è stata una diseguaglianza sociale ed economica tra persone come quella di oggi. Ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri ed in numero sempre più numeroso. Oggi sono poveri coloro che non dovrebbero essere poveri. Pensionati, piccoli e medi imprenditori, padri separati, laureati. C’è chi lavora ma è povero perché un lavoro magari basta per un pasto solo e da solo. Solitudine e povertà vanno a braccetto. Anche questo scrissero i padri costituenti. Gli ostacoli economici e sociali impediscono l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Dunque impediscono la vita.