Stile napoletano, l’eccellenza mondiale della sartoria napoletana

La sartoria napoletana è senza dubbio una delle eccellenze apprezzate in tutto il mondo.

Una qualità della moda Made in Italy che dagli artigiani partenopei è arrivata a vestire gentiluomini di tutto il mondo, compresi capi di stato, grandi imprenditori e artisti.

Lo stile degli abiti della sartoria napoletana è unico poiché in grado di abbinare la passione del sarto alla eleganza ed alla raffinatezza che da sempre sono le qualità che fanno la differenza.

E’ una vera e propria arte che fa della cura dei dettagli e dei particolari il proprio punto di forza.

Tra i brand che sono maggiormente in crescita c’è “Stile napoletano” di Ciro Marigliano. Nel corso degli anni, Stile napoletano è diventato l’ambasciatore della sartoria napoletana non solo in Italia ma nel mondo.

Ciro Marigliano è un sarto nato all’ombra del Vesuvio che ha deciso di puntare tutto sull’eleganza maschile esaltata da quel tocco partenopeo che la rende ancora più raffinata e di classe.

Tre sedi per diffondere ancor di più la sua creatività

Stile Napoletano vanta oggi tre showroom: a Napoli, a Milano e a Genova. Attraverso l’ascolto dei gusti e delle esigenze dei suoi clienti, Ciro Marigliano è in grado di trasformare in realtà i più disparati desideri. Una capacità che lo rende apprezzato anche all’estero, in particolare in Svizzera, dove viene considerato un vero e proprio guru dell’alta moda.

Scuola sartoriale esclusiva

Ciro Marigliano, però, è voluto andare oltre i normali rapporti clienti/sarto perché ha intrapreso una nuova avventura, quella della formazione. Per l’imprenditore campano formare i sartorialist del domani è un’evoluzione di un cammino che lo vede mettere a disposizione dei nuovi talenti i segreti del successo delle sue realizzazioni. La sua è una scuola esclusiva in cui la pratica e la teoria convivono in perfetta simbiosi. Per candidarsi a diventare una giovane promessa del fashion e ambassador Stile Napoletano nel mondo o semplicemente per avere più informazioni sul corso di formazione è possibile contattare direttamente gli uffici milanesi del brand di Via Montenapoleone n° 8 oppure mandare una mail all’indirizzo stilenapoletanobespoke@gmail.com”.





