Fratoianni: “Dal governo uno schiaffo al futuro”

Ho letto questa lettera pubblicata su Domani. Il signor Roberto Sepe ha ragione da vendere.

Avremmo bisogno di politiche sul #trasporto pubblico locale, di investimenti sull’aumento delle corse e di politiche sulle tariffe, che rendano conveniente utilizzare il trasporto pubblico (ricordate la nostra proposta di gratuita per gli studenti pendolari?).

Direzione opposta

E invece il governo va in direzione opposta e spreca l’occasione irripetibile del #PNRR per treni costosi, che non intervengono nella mobilità locale.

Un grande, enorme peccato. Uno schiaffo al #futuro.