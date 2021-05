Raggi: “Anche questo fine settimana la Polizia Locale di Roma Capitale ha svolto controlli in città”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Dal Centro Storico, in particolare nella zona del Tridente, ai luoghi tipici della movida – come Rione Monti, Piazza Bologna, San Lorenzo e Trastevere – le pattuglie hanno dovuto procedere in più occasioni a disperdere i gruppi di persone che tendevano ad affollare le vie. Nel pomeriggio di ieri è stata chiusa l’area intorno a Fontana di Trevi a causa dell’afflusso di un gran numero di frequentatori che impediva il rispetto delle misure per la tutela della salute pubblica.

Analoghi provvedimenti si sono resi necessari, in via temporanea e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, a piazza Bologna, nelle piazze di Trastevere e a San Lorenzo dove è stato necessario l’intervento degli agenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Nel corso delle verifiche nel quartiere di Centocelle, per un pub è scattato il provvedimento di chiusura a seguito delle reiterata violazione delle disposizioni anti-Covid. Una mirata vigilanza ha riguardato anche i parchi, le ville storiche e il litorale romano.

Voglio ringraziare gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per il lavoro che svolgono ogni giorno per la tutela della sicurezza e della salute di tutti i cittadini.