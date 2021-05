Fratoianni: “No Ministro Orlando, non ci siamo proprio”

Sbloccare i licenziamenti a fine giugno e utilizzare la cassa integrazione è un errore. Parliamo di almeno 600mila lavoratori e lavoratrici a rischio licenziamento tra poco più di un mese.

Un’emorragia di posti di lavoro senza precedenti, una ferita profonda nel tessuto sociale del nostro Paese, che provocherebbe disagio e disperazione.

Ritardo del governo

E tutto ciò mentre le organizzazioni sindacali denunciano che il governo è in grande ritardo sulla riforma degli ammortizzatori sociali e sul Recovery.

No, non ci siamo proprio. Non possono essere sempre i soliti a pagare il prezzo della crisi.