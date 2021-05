Fratoianni risponde a De Luca: “Forse per lui sarà roba da niente, in realtà si tratta di civiltà”

Così Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Niente, non ce la fanno a sintonizzarsi con la realtà.

De Luca (e altri come lui) mica sa che a un cameriere la giornata la pagano non più di 30 euro e spesso pure a nero.

De Luca (e altri come lui) mica sa che questi lavoratori spesso non arrivano a metterli insieme 700 euro al mese, pur lavorando.