Raggi: “Hai ragione Mark Zuckerberg, è stato meraviglioso”

Grazie a Fondazione TIM ho avuto l’occasione di esplorare in modalità virtuale il sito archeologico del Mausoleo di Augusto. Già avere la possibilità di visitarlo dal vivo dopo 14 anni di chiusura è un’esperienza impagabile ma grazie alla virtual reality diventa un vero e proprio viaggio nel tempo.

Con questo ambiziosissimo progetto ci proiettiamo nel futuro

Il lavoro sinergico tra Fondazione Tim e Roma Capitale ci regala la possibilità di camminare ‘fisicamente’ nel sito per rivivere a oltre duemila anni di distanza, lo splendore del Mausoleo.

Non vi svelo altro, ancora qualche test e questa esperienza unica potrà essere condivisa da tutto il mondo.

Non vedo l’ora!