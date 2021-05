Scanzi: “Solidarietà piena al Capo dello Stato”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Una splendida notizia. Sono partite questa mattina le perquisizioni dei carabinieri del Ros nei confronti di 11 indagati per i reati di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e istigazione a delinquere. Dagli accertamenti è emerso che tre di loro gravitano in ambienti di estrema destra e a vocazione sovranista. Attenzione: uno dei perquisiti è Marco Gervasoni, professore universitario di 53 anni, risultato in collegamento con gruppi e militanti di ispirazione suprematista e antisemita tramite la piattaforma social russa VKontakte.

L’esimio professore, nato a Roma, insegna all’Università del Molise ed è una vecchia pagina anche di questa pagina. Ne parlo pure ne “La congiura dei peggiori”. Su Twitter, ma pure su giornali di destra che non cito perché altrimenti vomito, il Gervasoni scrive da temo cose non di rado irricevibili (per esempio, ma non solo, su Elly Schlein).

Tra gli indagati figurano anche un pensionato, un ottico, due giornalisti di testate online, l’impiegato amministrativo di un ospedale di Roma e uno studente.

Voi direte: dov’è la bella notizia? Risiede nella volontà, FINALMENTE, di perseguire penalmente chi usa i social come cloaca e sfogatoio. Questa cosa secondo cui sui social si può scrivere di tutto DEVE finire.

Un’ultima cosa: ho cominciato anch’io, da febbraio, a querelare a nastro chi mi insulta sui social. Ho già depositato più di sessanta querele. E ne arriveranno tante, tante, tante altre. Nei prossimi mesi saranno in tanti ad avere mie notizie. E sarà un piacere tutto mio.

Solidarietà piena al Capo dello Stato.