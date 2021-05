Di Battista: “Tutto annacquato nel conformismo”

Così Alessandro Do Battista sulla sua pagina Facebook:

La Repubblica dà per prima la notizia. Alcuni giornali (pochi, tra cui Il Fatto e TPI) la riprendono con vigore. I partiti tacciono o balbettano. Le Iene fanno un servizio, il biscione lo manda in onda salvo poi cancellarlo in fretta e furia da tutti i social e dal sito dell’azienda. Passa il tempo. La notizia da pagina 3 finisce in pagina 6, poi in pagina 15. Poi sparisce. La balbuzie di chi chiedeva spiegazioni si trasforma in silenzio. Nessuno più ne parla. Come se nulla fosse mai accaduto. Come se fosse normale per la seconda carica dello Stato abusare dei privilegi mentre il “popoluccio” è costretto al lockdown. Quel “popoluccio” che, tra l’altro, permette con le tasse l’esistenza dei voli stessi. I rassegnati cronici hanno l’ennesima conferma che arrabbiarsi serva a poco. L’establishment gongola prendendo atto che non esiste opposizione. Chi ancora è capace di indignarsi si mangia il fegato in attesa che dal neo-ancien régime arrivino le brioche.