Fregene, come chiedere l’esenzione per i parcheggi blu

Si comunica che i residenti su lungomare di levane e lungomare di ponente a Fregene (e non nelle strade limitrofe) possono recarsi presso gli uffici della Polizia Locale per chiedere l’esenzione dal pagamento della sosta sulle strisce blu. L’esenzione è possibile per un massimo di due veicoli a nucleo familiare.

Per chiedere l’esenzione è necessario essere muniti di documento che attesti la residenza e dei libretti di circolazione dei veicoli per cui si richiede.

Sono esentati dal pagamento anche i veicoli ibridi ed elettrici. Le auto con il contrassegno per le persone con disabilità possono parcheggiare gratuitamente nei 15 posti già assegnati loro. In caso fossero già tutti occupati, possono utilizzare, sempre gratuitamente, qualsiasi altro stallo.

Le targhe dei veicoli esentati saranno inserite in un database accessibile dai palmari in dotazione agli agenti di Polizia Locale che potranno così verificare in tempo reale se il veicolo in sosta è munito di esenzione oppure no.