Raggi: “Operativi i nuovi 41 giardinieri”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Sono 41 i giardinieri appena assunti che sono stati formati, equipaggiati ed ora sono al lavoro nei parchi e nelle ville di Roma. A pochi giorni dall’entrata in servizio hanno ricevuto abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione individuale, e subito dopo hanno partecipato al corso di formazione presso la Casa del Giardinaggio insieme ad altri 30 colleghi giovani.

Organizzati in due gruppi, i giardinieri hanno seguito i corsi di formazione obbligatori e partecipato ad attività di addestramento svolte dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale, che gli hanno mostrato come utilizzare gli strumenti di lavoro: tagliasiepe, tosaerba, motosega e decespugliatori. Sono poi stati affiancati ai colleghi più esperti nelle aree verdi a cui sono stati assegnati.

I 41 nuovi operatori si aggiungono ai 71 assunti lo scorso anno per potenziare un servizio che abbiamo rigenerato con nuovi uomini, nuovi mezzi e nuove attrezzature.