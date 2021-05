Raggi: “Dobbiamo essere tutti fieri”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Per la prima volta da molti anni, un’importante agenzia di rating come Standard and Poor’s ha migliorato le previsioni sui conti della Capitale passando l’outlook da negativo a stabile.

Segno che il percorso di risanamento intrapreso, a dispetto di chi nutriva pregiudizi verso la nostra giunta, sta dando risultati solidi i cui frutti andranno a beneficio dei cittadini romani. Abbiamo compiuto un tratto di un percorso ancora lungo.