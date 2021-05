Province, Lena (Pd): “E’ necessario ripristinare l’elezione diretta”

“Accolgo favorevolmente e appoggio la proposta, lanciata oggi dal Senatore Bruno Astorre, sull’elezione diretta del Consiglio metropolitano – Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Affari istituzionali ed Enti locali del Consiglio Regionale del Lazio – E’ una necessità – continua Lena – che sostengo oggi e che ho sempre sostenuto”.

Interesse dei cittadini

“Nell’interesse dei cittadini, infatti, sarebbe più indicato che le citta’ metropolitane fossero governate da un rappresentante da loro scelto ed eletto direttamente. Dobbiamo impegnarci tutti affinché, dopo la bocciatura del referendum del 2016, la riforma delle Province, ora bloccata, riprenda proprio nel senso dell’elezione diretta. Non dimentichiamo che la Città Metropolitana di Roma Capitale, come del resto tutte le altre, ha competenze importanti e strategiche per la vita di tutti come viabilita’, edilizia scolastica e ambiente ” conclude Lena.