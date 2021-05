Lezzi: “Ringrazio Fedez per il coraggio dimostrato”

La Rai censura.

Fedez denuncia.

La Rai smentisce.

Fedez frega tutti i vertici e pubblica le prove.

Nelle reti private succede che molta informazione sia schiacciata sul volere degli editori specialmente quando questi sono impegnati in politica da decenni. Assistiamo a informazioni pilotate ad arte a favore del padrone di turno ma che questo succeda nella Rai, che è pubblica, è ancora più grave.

Dimissioni

I vertici di Rai 3 devono dimettersi subito perché oggi hanno protetto Salvini e domani lo faranno con qualcun altro. I cittadini pagano il canone per avere informazione libera e completa.

Se non arriveranno le dimissioni, vuol dire che la protezione politica è così potente da consentire loro qualsiasi scempio dell’informazione.

A Fedez rivolgo un ringraziamento sincero per il coraggio che ha dimostrato nel denunciare l’accaduto e nel ricordare tutte le citazioni della Lega sull’omosessualità.