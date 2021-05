Confcommercio, economia in sofferenza

Giornata ricca di dati diffusi dall’Istat e caratterizzati da un comune denominatore: l’influenza della pandemia sui risultati della nostra economia, messa nero su bianco.

Quelli relativi al mercato del lavoro nello scorso mese di marzo (link ai dati completi in pdf) sono a due facce. Già, perché da una parte si può osservare che continua il leggero aumento dell’occupazione e la lieve discesa dell’occupazione. Ma se si volge lo sguardo alla situazione che c’era nello stesso mese del 2019 si possono agevolmente constatare i danni fatti dall’emergenza sanitaria, iniziata esattamente un anno fa. Nel dettaglio, dunque, nel marzo scorso il tasso di disoccupazione è sceso al 10,1% a marzo, con un calo di 0,1 punti rispetto al mese precedente. Il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-19mila unità da febbraio), riguarda però solo gli uomini e gli over 25, mentre tra le donne (11,4%, +2%) e i giovani di 15-24 anni (33%, +1,1%) c’è un aumento dei disoccupati. Rispetto a marzo dello scorso anno, però, le persone in cerca di lavoro sono ben 652mila in più, pari al 35,4%.