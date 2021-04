Frosinone, efficientamento energetico all’asilo Pollicino

L’amministrazione comunale, mediante determina dirigenziale, ha proceduto all’affidamento inerente alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edificio Asilo nido Pollicino in corso Lazio, mediante la trattativa diretta sul MEPA per l’importo, determinato a seguito di negoziazione, pari ad € 133.469,65 oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso per € 7.142,56, per complessivi € 140.612,21 oltre IVA al 10% per € 14.061,22, per un totale di € 154.673,43, avendo l’operatore offerto un ribasso unico del 4,50% sull’importo posto a base d’asta.

Lavori di efficientamento

La giunta Ottaviani, infatti, aveva in precedenza approvato il progetto finalizzato alla realizzazione dei lavori di efficientamento energetico, adeguamento degli impianti tecnici e miglioramento dell’accessibilità per persone diversamente abili dell’asilo nido Pollicino, incrementando in tal modo, gli standard qualitativi. Il comune di Frosinone, inoltre, intende valorizzare la funzionalità della struttura implementando la fruibilità da parte delle famiglie e del personale dipendente, nel corso dell’erogazione dei servizi scolastici, che interessano non soltanto i residenti del capoluogo ma anche scolari provenienti dal circondario.