Riaperture, Bassetti a iNews24.it: “Il coprifuoco non è una decisione scientifica”

“La decisione del coprifuoco alle 22 è politica e come tale deve restare. L’importante è che non si dica che è una decisione scientifica. Perché ad oggi non esistono dati che dicono che il coprifuoco è il provvedimento migliore da adottare.

Per la maggioranza dei Paesi

Per la maggioranza dei Paesi la decisione è stata presa insieme ad altre misure. Quindi è molto difficile dire se il coprifuoco da solo possa bastare. Credo che si debba fare appello al buonsenso”, dice a iNews24.it Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Va bene adottare misure che in una prima fase cerchino di evitare la circolazione delle persone e che abbiano contatti tra loro. Ma se si decide di aprire determinate attività, queste ultime devono essere aperte fino in fondo, altrimenti è meglio tenerle chiuse. Il coprifuoco alle 22 può funzionare in un paese come la Germania, ma non in Italia, dove le abitudini sociali e alimentari sono diverse. Il rischio è che la gente vada nei bar o nei ristoranti, nelle ore in cui può andarci, creando concentrazioni maggiori. Se l’obiettivo del coprifuoco è disincentivare i cittadini ad uscire, nella realtà accade esattamente l’opposto”.

Bassetti rassicura sull’andamento della campagna vaccinale

“Stamattina ho sentito personalmente il generale Figliuolo che ha detto che dal 29 aprile dovremmo arrivare al fatidico obiettivo dei 500mila vaccini al giorno. Direi che sta ampiamente rispettando il piano che si era prefissato entro aprile. Ci auguriamo che si possa arrivare anche a 550mila. Mi pare che abbia fatto un ottimo lavoro. Rimangono ancora alcune regioni che zoppicano, ma non dipende dalla struttura commissariale. Bisognerà che tutti si diano una mossa perché l’efficacia della campagna vaccinale dipende dalla coerenza e dall’omogeneità della crescita dei vaccinati. Mi pare però che stiamo andando bene e credo che oggi abbiamo dosi sufficienti per dire che entro l’autunno raggiungeremo l’immunità di massa”.

Secondo Bassetti la diffusione delle varienti si combatte con “la sorveglianza e la vaccinazione, certamente non con l’allarmismo, mettendo in discussione l’efficacia dei vaccini ogni volta che arriva una nuova variante. Nel nostro Paese, negli ultimi mesi sono state isolate in pochissimi casi. Le varianti ci saranno sempre e sono insite nei virus. Chi, come me e i miei colleghi, si occupa di malattie infettive, sa bene che avremo sempre a che fare con delle modificazioni del genoma dei microbi. È una cosa naturale che avviene per l’evoluzione del microbo stesso. Non vedo cosa ci sia da stupirsi e creare allarmismo”.

Il professore interviene anche sulla decisione del Belgio

Il professore interviene anche sulla decisione del Belgio di chiudere temporaneamente le frontiere all’India, all’Africa e al Brasile: “Chiudere le frontiere potrebbe essere una decisione plausibile, ma deve essere utile. Bloccare i voli diretti senza interfacciarsi con l’Europa, affinché tutti i cittadini che arrivano da questi Paesi vengano controllati e quarantenati, è una misura che lascia il tempo che trova. Perché si può tranquillamente arrivare ad esempio dall’India e fare uno scalo in qualsiasi Paese europeo, per poi dirigersi in Belgio. Bisogna trovare degli strumenti di sorveglianza del viaggiatore che si interfaccino con la velocità della pandemia. Il mondo è cambiato ed è necessario il tracciamento elettronico dei viaggi”.

Bassetti è favorevole al via agli eventi all’aperto, in particolare al calcio con la presenza dei tifosi: “Adesso che abbiamo riaperto cinema e teatri che sono luoghi sicuri, ma non quanto gli stadi (che sono all’aperto ndr.) non vedo perché non disputare le ultime partite del campionato italiano di calcio in presenza del pubblico. Sarebbe un bel segnale e una prova generale per gli Europei, oltre che una misura presa con buonsenso. Sappiamo che i contagi all’aperto sono molti meno rispetto ai posti al chiuso. Soprattutto laddove riusciamo a fare dei grossi distanziamenti come nel caso degli stadi. Adottando anche tutte le altre misure, non vedo dove sia il problema.

Il calcio non vive solo di televisione

Il calcio non vive solo di televisione, ma anche di emozioni. Credo che gli spagnoli abbiano dimostrato di averci ampiamente superato negli ultimi vent’anni, nell’organizzazione turistica e degli eventi”.

Inoltre interviene anche sulla pillola anti-Covid di Pfizer in via di sperimentazione, che potrebbe essere in grado di bloccare il Sars-Cov-2: “Si tratta di un inibitore delle proteasi, è un enzima che serve al virus per replicarsi. Inibiscono questo enzima, bloccando la crescita del virus. Potrebbe essere un ottimo strumento. Non dimentichiamoci che c’è già un altro farmaco in studio che partirà a breve, in fase III di sviluppo, il Molnupiravir. Potrebbe essere molto utile soprattutto nel trattamento a casa o nelle fasi precoci della malattia, facendo ciò che ora fanno gli anticorpi monoclonali che sono iniettivi.

Sarebbe la pasticca contro il Covid. Penso che entro il 2022 avremo un buon armamentario, grazie ai vaccini che ridurranno drasticamente il numero di casi, le terapie precoci e quelle ospedaliere. Sicuramente la perfezione sarebbe avere un farmaco che entro due giorni ci permetta di guarire dal Covid, ma in questo momento possiamo guardare al futuro in modo ottimista”. Infine, su Johnson & Johnson, che ha fatto sapere di un probabile nesso tra trombosi e vaccino: “C’è verosimilmente un nesso causale nelle persone più giovani tra la trombocitopenia indotta dal vaccino e gli episodi di trombosi. Questo probabilmente è legato all’adenovirus, quindi in qualche modo al vettore virale dov’è contenuta l’informazione che genera la produzione degli anticorpi.

Vale per Johnson & Johnson, per Astrazeneca e probabilmente per Sputnik e anche per Reithera, il vaccino italiano. Questi vaccini comunque sono raccomandati per le classi di età avanzate ed è giusto utilizzarli, perché in questi casi non c’è evidenza di una correlazione con le trombosi. Abbiamo molti più vaccini di Pfizer che ci permettono di chiudere la nostra campagna, ma sarebbe sbagliato eliminare quelli a vettore virale, perché ne abbiamo ancora bisogno, almeno in questa fase, nel 2021”.

LINK https://www.inews24.it/2021/04/27/covid-19-bassetti-inews24-non-dica-coprifuoco-decisione-scientifica/