Raggi: “Non è il momento di abbassare la guardia”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Lo ricordo ancora una volta: non è il momento di abbassare la guardia. Nel weekend sono stati potenziati i controlli anti-Covid della Polizia Locale: sono state oltre 4mila le verifiche in diverse zone di Roma, tra cui luoghi tipici della movida, parchi e ville storiche e il litorale.

I nostri agenti sono dovuti intervenire a causa dei numerosi assembramenti segnalati e questo ha comportato la chiusura temporanea di alcune piazze e vie, tra cui piazza Bologna, via del Corso e le piazze di San Lorenzo e Trastevere nelle quali il particolare affollamento rendeva complicato garantire il rispetto delle disposizioni anti contagio. Sono state elevate più di 50 sanzioni, per vendita e consumo irregolare di alcolici, assembramenti e mancato uso e delle mascherine.

Ringrazio come sempre i nostri agenti per il lavoro che ogni giorno svolgono per la città.