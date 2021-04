Il Papa: “Nessun popolo può conseguire da solo la pace e la sicurezza”

“Come prevenire i conflitti? Nessun popolo, nessun gruppo sociale potrà conseguire da solo la #pace, il bene, la sicurezza e la felicità. Nessuno. La lezione della recente pandemia è la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca.#DiplomacyForPeace”.

Questo il tweet di Papa Francesco, diffuso dal suo account @Pontifex, per la “Giornata internazionale del Multilateralismo e della Diplomazia al servizio della pace”, proclamata quattro anni fa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ogni 24 aprile con lo scopo di promuovere i tre pilastri dell’Onu: pace e sicurezza, sviluppo, diritti umani. Una ricorrenza che vuole preservare i valori della cooperazione internazionale, alla base della Carta delle Nazioni Unite e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Dunque una spinta all’uso del processo decisionale multilaterale e della diplomazia per raggiungere risoluzioni pacifiche ai conflitti tra le Nazioni.

Il multilateralismo in crisi tra le ombre di “un mondo chiuso”

Processo multilaterale che oggi sembra essere messo in discussione dalle ombre di “un mondo chiuso”, come ha denunciato a più riprese Papa Francesco. Un mondo segnato da nazionalismi, interessi egoistici e disuguaglianze economiche a scapito della persona umana, come emerso soprattutto durante questa epoca ferita dalla pandemia. Ne parla Francesca Di Giovanni, da ventisette anni officiale della Segreteria di Stato, nominata nel gennaio 2020 dal Papa sotto-segretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati, con l’incarico di seguire il settore multilaterale.

Fonte: vaticanews.it