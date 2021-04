Roma, la Polizia arresta un 44enne per rapina

Nella giornata di mercoledì scorso gli agenti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, hanno arrestato D.M.P., 44enne italiano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica – Ufficio esecuzioni penali.

L’arrestato

L’uomo, originario del quartiere di Scampia e con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, è stato rintracciato in un quartiere della Casilina, ultima dimora dopo un periodo di irreperibilità nella zona di Ostia.

In passato l’uomo assurse alle cronache capitoline allorquando, armato di scopa e paletta, si arrangiava raccogliendo le cartacce e le cicche di sigaretta nel quartiere Prati, ricevendo in cambio un piccolo compenso dai cittadini e commercianti della zona oltre al plauso dell’allora Sindaco di Roma per l’impegno nel tenere pulita la città. Fino a quando un giorno ha deciso, mentre era intento a pulire il marciapiede, di rapinare una vecchietta di 84 anni strappandole la collanina d’oro.

Ora, riconosciuto colpevole di rapina, l ‘Ufficio esecuzioni penali lo ha condannato a 2 e 7 mesi di reclusione.