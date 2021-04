Raggi: “Il Mausoleo di Augusto è tornato ad essere di tutti”

Così la prima cittadina sulla sua pagina Facebook:

La riapertura di questo capolavoro è stata possibile grazie al lavoro di Roma Capitale, di Fondazione TIM (mecenate dei lavori di restauro) e delle tantissime maestranze che si sono impegnate con passione in un’opera colossale di restauro.

Una menzione particolare a Luca Josi per questo progetto, ai Sovrintendenti e Soprintendenti che si sono succeduti, agli archeologi, a tutti gli operai che stanno lavorando anche in queste ore, a tutti i romani che hanno atteso con pazienza questo momento e a tutti coloro che da ogni parte del mondo si stanno prenotando per visitarlo. Voglio anche ringraziare l’ex sindaco Ignazio Marino che ebbe l’intuizione di coinvolgere i privati nell’operazione di mecenatismo.

Il Mausoleo di Augusto è tornato ad essere di tutti.