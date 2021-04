Raggi: “Anche per i giovani abbiamo attivato una nuova ospitalità in cohousing”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Anche per i giovani abbiamo attivato una nuova ospitalità in cohousing, per accompagnarli verso l’autonomia lavorativa e abitativa. Si tratta di appartamenti dove potremo ospitare le ragazze e i ragazzi che, compiuti i 18 anni, lasciano le case famiglia e le altre strutture di accoglienza riservate ai minorenni seguiti dai servizi sociali. Nei nostri cohousing, troveranno un gruppo di compagni e un tutor che li guiderà, passo dopo passo, verso la piena indipendenza.

Ho consegnato a ciascuna la chiave della loro nuova casa e ascoltato le loro storie. Qui potranno trovare un punto di approdo e di ripartenza.

Questo è il primo dei sei appartamenti destinati al progetto. In totale potremo ospitare fino a 24 giovani, coprendo così la domanda attuale e anche quella che potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Ringrazio l’assessora Veronica Mammì, insieme al Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale e all’ASP Asilo Savoia, con cui abbiamo condiviso e messo in piedi questo progetto fondamentale per i nostri giovani. Lo abbiamo fortemente voluto, con una Delibera di Giunta Capitolina, nel solco del più ampio impegno per la riforma delle residenzialità che abbiamo affermato per la Capitale.