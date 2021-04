Raggi: “Il prezioso lavoro della nostra Polizia Locale sul territorio”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Il prezioso lavoro della nostra Polizia Locale sul territorio, per la tutela della salute dei cittadini, va avanti anche durante questo weekend.

Sono state oltre 80 le sanzioni per la violazione delle disposizioni anti-contagio, in particolare per mancato uso delle mascherine o rispetto della distanza interpersonale, e per gli spostamenti senza valido motivo dopo le ore 22.