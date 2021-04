Moby Prince, Fratoianni: “Individuare i responsabili”

Davanti al porto di #Livorno c’è ancora una colonna di fumo alta 30 anni, che aspetta di diradarsi quando #verità e #giustizia daranno pace a 140 vittime innocenti, alle loro famiglie e a quanti per decenni non si sono mai rassegnati pur trovandosi di fronte a mezze verità, a tanti non ricordo, a depistaggi, a falsità .

Con la città di Livorno

Per questo ancora una volta ci stringiamo con ancora più forza alla città di Livorno, ai suoi abitanti e alle famiglie delle vittime. Un abbraccio che estendiamo con ancora più affetto a Loris che sta combattendo anche un’altra battaglia. Loris che in 30 anni ci ha insegnato di non mollare mai in nome della dignità e dell’amore per la giustizia.

Il #Parlamento ora faccia tutto il possibile nei prossimi mesi per individuare responsabilità ed omissioni.

Ecco perchè anche quest’anno #IoSono141.