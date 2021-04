Di Battista: “Poltronesofà e grande ipocrisia”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

E così tutti i partiti hanno ritrovato armonia unendosi sulla questione “poltronesofà” che coinvolge Turchia e Unione europea. Me ne compiaccio. Politici usciti dal cellophane hanno scoperto il sessismo, l’autoritarismo, la tirannia di Erdogan. Fino a ieri andava tutto bene. Ma oggi no, l’oltraggio della poltrona non poteva restare impunito. Dovete sapere che al neo-tiranno, neo-sessista e neo-misogino Erdogan, l’Unione europea, oltretutto dimostrando una rapidità che, ahimè, non riguarda l’erogazione dei quattrini del recovery, ha gentilmente donato, a fondo perduto, svariati miliardi di euro. Soldi nostri, chiaramente. Sembrerebbero 6 i miliardi di euro concessi al neo-dittatore. Più o meno quello che investe l’Italia, ogni anno, in Università e ricerca.

Perché Erdogan ha in mano l’arma ricattatoria dei migranti. Arma con la quale lui stesso si è armato contribuendo alla destabilizzazione della Siria (nonché alle “carezze col pugnal” date ai curdi). Tuttavia, senza l’Unione europea che ha taciuto di fronte all’intervento militare in Siria – a chiacchiere realizzato perché Assad era un dittatore che violava i diritti umani ma in realtà portato avanti, come al solito, per ossequiare gli americani ed i loro amici in Medio Oriente – le armi di Erdogan, oggi, sarebbero scariche.

I morti fanno notizia solo se uccisi dal covid. Ma se sono droni intelligenti, bombe liberali o missili filantropici a provocare carneficine ci si gira d’altra parte.

L’Unione europea ha accettato supinamente guerre di invasione mascherate da missione di pace che, oltretutto, hanno pregiudicato gli interessi europei, ma si infuria per questioni di bon-ton.