L’importanza di scegliere il miglior servizio di spedizione

Al giorno d’oggi, come ben sappiamo, troviamo sul mercato i servizi più disparati e la concorrenza in tutti i settori è altissima.

Anche riguardo al servizio di spedizione di pacchi troviamo tantissime aziende e corrieri che offrono questo servizio utilizzando modalità, costi, tempistiche e assicurazioni differenti. A seconda del tipo di spedizione che andremo ad effettuare potremo scegliere il servizio preferito a cui affidarci per spedire in modo veloce e sicuro qualunque cosa in ogni angolo più remoto del mondo.

Spedizionecomoda.it ti offre un servizio unico nel suo genere, costituendo un comparatore per scegliere il miglior corriere espresso per spedire il tuo pacco.

Ti basterà inserire il luogo di ritiro del pacco, che verrà comodamente ritirato a casa tua da un corriere, il luogo di destinazione e i dati riguardanti il peso e le misure dello stesso ed il comparatore ti troverà la soluzione migliore e più economica. Prima di ricevere il corriere a casa o in ufficio dovrai applicare l’etichetta che riceverai per mail e apporla sul pacco. Il passo successivo sarà attendere che lo stesso venga recapitato a destinazione avendo anche a disposizione il servizio di tracking che vi consentirà di monitorarlo in tutte le sue fasi.

Troverai la soluzione ideale anche in caso di spedizione di articoli fragili oppure in caso tu debba traslocare e spedire una ingente quantità di materiale da una parte all’altra.

Spedire un pacco in Italia e in qualunque posto del mondo non sarà più un problema e, sia che tu lo faccia abitualmente per lavoro sia che tu lo faccia saltuariamente per spedire qualcosa ad un amico, potrai affidarti alle soluzioni più convenienti.

L’importanza delle spedizioni per gli e-commerce

Ogni giorno sempre più consumatori italiani scelgono di fare i loro acquisti online e questa tendenza si è rafforzata con la recente pandemia che stiamo vivendo che ci costringe a stare a casa ed uscire il meno possibile.

La grande popolarità che l’e-commerce sta vivendo nel nostro paese è in gran parte dovuta al fatto che la fiducia in queste piattaforme continua ad aumentare perché la gente ritiene che il rischio di frodi online sia diminuito negli ultimi anni.

Tuttavia, i servizi di consegna rapida hanno anche causato questo cambiamento nella percezione dei consumatori: servizi come Amazon Prime che promettono consegne rapide e che in un solo giorno consegnano i prodotti ai consumatori in tutto il mondo.

Ciò rafforza l’importanza di scegliere il miglior servizio di spedizione pacchi per il tuo negozio online poiché costituirà un fattore fondamentale in quanto sarà indissolubilmente legato al servizio e al marchio creando o togliendo valore agli occhi degli acquirenti.

Potrai anche avere il miglior prodotto in grado di soddisfare le esigenze dei tuoi clienti target ma, tuttavia, se il corriere non è quello giusto non sarai in grado di soddisfare pienamente la domanda, che potrà causare l’insoddisfazione dei tuoi clienti e la loro perdita.

Il miglior servizio di spedizione per il tuo negozio online dovrebbe essere in linea con le esigenze della tua azienda e dovrebbe rispecchiare le richieste fondamentali dei clienti:

Il prezzo : devi tener conto che il prezzo del pacco può variare in base al prodotto che invierai. In generale, il costo viene stabilito in base al peso del prodotto o ad alcune caratteristiche come la sua fragilità e la tempistica.

: devi tener conto che il prezzo del pacco può variare in base al prodotto che invierai. In generale, il costo viene stabilito in base al peso del prodotto o ad alcune caratteristiche come la sua fragilità e la tempistica. Tempi di consegna : i clienti cercano consegne più rapide ogni giorno ma ciò significa che, per fornire un buon servizio logistico, l’azienda di spedizioni dovrà avere sufficiente personale in modo da permettere di consegnare il prima possibile.

: i clienti cercano consegne più rapide ogni giorno ma ciò significa che, per fornire un buon servizio logistico, l’azienda di spedizioni dovrà avere sufficiente personale in modo da permettere di consegnare il prima possibile. Tracciamento dei pacchi: uno dei fattori che i consumatori cercano maggiormente nell’e-commerce è la capacità di tracciare i propri pacchi poiché ciò darà loro la garanzia che il loro pacco sia sicuro e in arrivo.

Assicurazione in caso di danneggiamento o smarrimento: questo è un servizio offerto pagando solitamente una cifra aggiuntiva e che può rivelarsi indispensabile in caso di invio di merce di valore o fragile.