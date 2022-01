Come scegliere il corriere per spedizioni

Come si sceglie un buon corriere? Questa decisione può essere molto utile sia per chi spedisce beni e oggetti una tantum che per chi necessita di un servizio continuativo per esigenze aziendali.

L’importante è trovare quello che risponda meglio alle nostre esigenze basando la nostra ricerca su una serie di fattori che tengano conto non solo del prezzo ma anche delle politiche interne, delle tipologie di servizi offerti e della qualità della logistica. Per trovare un buon corriere per spedizioni, quindi, devi innanzitutto chiederti quale volume di merce devi spedire e poi comparare le offerte che trovi online.

Quante spedizioni effettuerai?

Se effettui molte spedizioni di pacchi perché magari hai un eCommerce ti converrà trovare il miglior servizio al prezzo più conveniente. Chiaramente se hai appena iniziato e gli ordini sono pochi il costo singolo per spedizione sarà maggiore. Viceversa per chi spedisce molti colli al mese ci sono tariffe più convenienti.

Per alcune aziende conviene addirittura lasciar scegliere durante il checkout il corriere preferito direttamente al cliente. In questo caso la qualità della spedizione influenzerà l’immagine del tuo brand e del tuo shop e, quindi, per far felici i clienti sarà preferibile scegliere con cura l’azienda a cui affidarsi, avendo cura di offrire sempre spedizioni rapide, precise e impeccabili.

Chiaramente qualche intoppo può sempre capitare se consideriamo il volume di spedizioni a cui oggi le aziende devono far fronte. L’importante è reagire in modo professionale, assistendo il cliente finché la sua spedizione non sarà portata a buon fine. A tale proposito informati bene sulle politiche di reso ed esponi chiaramente tali condizioni sul tuo eCommerce.

Spedizioni singole o di piccola entità

Per le spedizioni singole, invece, si sono tantissime opzioni molto comode. Per esempio per i piccoli pacchetti i prezzi sono super convenienti, soprattutto se non necessiti di servizi espressi ultra-rapidi. Poi ci sono i servizi di spedizione più ingombranti di cui, per esempio, potresti aver bisogno nell’ambito di un trasloco. Se il materiale da spedire supera i 70 kg dovrai procedere tramite pallet mentre per pesi inferiori potrai scegliere tra pacchi tradizionali e valigie.

In particolare il servizio di spedizione di valigie permette di far arrivare a destinazione tutti quei bagagli che non possiamo portare con noi in viaggio per svariate ragioni. Magari la compagnia di viaggio non ammette bagagli dal peso che supera la quota massima oppure, semplicemente, ci stiamo trasferendo in una città lontana e desideriamo viaggiare comodamente senza trascinarci dietro le pesanti valigie.

Compara le offerte per ottenere un buon servizio

In ogni caso la qualità del servizio dipende anche dall’attenzione del cliente al rispetto delle procedure interne previste dai corrieri. È importante saper calcolare con precisione ingombro e peso così come è essenziale comporre pacchi e valigie in modo sicuro, assicurando con opportune protezioni il contenuto e disponendo con attenzione la pellicola protettiva e l’etichetta con le informazioni di spedizioni. Prima di procedere conviene sempre controllare le linee guida del corriere oppure fugare ogni dubbio contattando il servizio di assistenza clienti.