Fratoianni: “E se seguissimo l’esempio neozelandese?”

In #NuovaZelanda il governo laburista di Jacinda Ardern alza il salario minimo e aumenta le tasse al 2% più ricco per contrastare le disuguaglianze e la crisi economica della pandemia.

Ancora una volta la piccola nazione del Pacifico si dimostra un esempio da seguire. Assorbenti gratuiti nelle scuole, una seria discussione sulla settimana lavorativa di 4 giorni, riduzione dello stipendio di governo e parlamentari e non solo.

Ma soprattutto la fermezza e la determinazione nelle restrizioni per sconfiggere il virus

Dall’inizio della pandemia la Nuova Zelanda ha avuto solo 2500 casi e meno di 30 morti per covid. Davvero un altro mondo, soprattutto pensando a chi ancora oggi blatera di riaperture per guadagnare qualcosa nei sondaggi.

Così ragiona e agisce un governo che mette il bene collettivo prima degli interessi privati.

E se seguissimo il loro esempio?