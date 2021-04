Fratoianni: “2 italiani su 3 sono favorevoli alla patrimoniale”

2 italiani su 3 sono favorevoli alla patrimoniale!

Per quanto la politica vorrà ignorarli?

Secondo #Salvini è un crimine da arresto immediato.

Secondo #Meloni un furto sui conti correnti e chi la propone un nemico dei cittadini da fermare il prima possibile.

Ma gli italiani la pensano come Sinistra Italiana

Il 66% è favorevole alla #patrimoniale, compresi gli elettori di #Lega, #FI e #FdI. Questi i risultati di un sondaggio pubblicato oggi su Il Fatto Quotidiano.

Eppure lo scorso dicembre il 96% della Camera dei Deputati ha votato contro la nostra proposta.

Uno schiaffo alla volontà popolare.

Noi non abbiamo dubbi. La #GiustiziaSociale è l’unica strada percorribile e la patrimoniale un passo necessario in questa direzione. Non è follia, non è un tabù, è buonsenso.

Presenteremo di nuovo la nostra proposta per tassare i grandi patrimoni, redistribuirne la ricchezza e uscire insieme da questa terribile crisi.

Gli italiani sono dalla nostra parte, la parte giusta della storia.