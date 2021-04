Di Battista: “Guardate chi starnazza e capirete tutto”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Qualche anno fa avanzai una proposta alla RAI: scrivere nei sottopancia che descrivono i politici ospiti in TV, oltre alle loro cariche, i carichi pendenti e le eventuali condanne. Esempio? “Stasera abbiamo ospite Roberto Formigoni” e subito compare in sovrimpressione la scritta: “ex-Presidente della Regione Lombardia, condannato a 5 anni e 10 mesi di carcere per corruzione”. Logico no? Un completamento del servizio pubblico. Come a dire, se proprio intendete invitarli almeno dite quel che di veramente grave hanno fatto!

Alcuni politici si indignarono. “Orrore”, “vade retro”, “liberticida”. Nel mondo alla rovescia risultò più grave far conoscere i reati commessi dai politici piuttosto che delinquere. Oggi quegli stessi politici tacciono davanti alla sospensione in RAI di Andrea Scanzi. Su un mucchio di cose io e Scanzi non la pensiamo allo stesso modo. Abbiamo discusso oltremodo sulla “logica del meno peggio” o su quanto spazio si debba dare, in politica, all’idealismo. Ma le opinioni qui non c’entrano nulla.

Della vicenda Scanzi-vaccino mi sono interessato poco. Probabilmente Scanzi non l’ha gestita “comunicativamente” in modo impeccabile ma cosa c’entra tutto questo con il tentativo di farlo fuori dalla RAI? Nulla!

Guardate chi “starnazza” e capirete tutto

Il 22 marzo a scandalo caldo (la vicenda Scanzi-vaccino ha fatto più rumore della Trattativa Stato-mafia, che Paese il nostro), il primo ad uscire pubblicamente è stato un tal Anzaldi, deputato di Italia Viva che ha chiesto, dalle colonne de Il Giornale di Sallusti e Berlusconi, la “sospensione del contratto di Scanzi”. Dopo qualche giorno ha preteso la convocazione del Comitato Etico della Rai, del quale, onestamente, ignoravamo l’esistenza.

Poi è stato il turno di Luciano Nobili, anch’egli parlamentare renziano, che ha deciso di condurre battaglie web sulla vicenda. Li paghiamo per questo insomma. Poi è arrivata Santa Maria Elena in Etruria, la quale si è scagliata persino contro Lilli Gruber per lo spazio che dà a Scanzi.

Al di là di quel che si possa pensare di Scanzi, il quale sa bene che le tempeste mediatiche sono pane quotidiano per chi è esposto, è evidente che vi sia in atto un tentativo politico di “manganellare” un giornalista non gradito ai renziani. E tale tentativo va rigettato senza se e senza ma. Va rigettato anche se Scanzi sta sulle palle, anche se non si è d’accordo con lui, anche se non si condividono le sue spiegazioni sulla questione vaccino.

E aggiungo una cosa

Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, nel 2012 è finito agli arresti domiciliari per via di una condanna a 14 mesi di detenzione per diffamazione. Sul suo giornale venne diffamato un giudice e lui pagò in quanto direttore. Sallusti scontò la pena in casa insieme alla sua compagna di allora, l’attuale senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè. Sallusti, per amor di verità, chiese più volte di poter scontare la pena in carcere e non ai domiciliari. Come dargli torto, data la compagnia domestica.

Il punto, tuttavia, qui è un altro e non riguarda neppure il reato di diffamazione che a volte può capitare. Il punto è che il “castigo etico” dovrebbe valere per tutti.

Io non chiedo alcuna sospensione

Nè per Scanzi e né per Sallusti. Mi accontenterei di quei sottopancia. Magari conoscere le condanne di illustri politici consentirebbe alla pubblica opinione di capire alcuni dei perché di molti squilibri sociali italiani. Ovvero quel che dovrebbe interessarci più di ogni altra cosa.