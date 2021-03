Fratoianni: “Il famoso modello lombardo, gli interessi di pochi a scapito della salute di cittadini”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Per 25 anni la #destra al governo in #Lombardia ha smantellato la #sanità pubblica e territoriale in favore del privato.

Oggi, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, per sopperire alle mancanze del pubblico la Regione Lombardia

ha stanziato in totale 48 milioni per le vaccinazioni anti-covid nelle cliniche private.