Fiumicino, la Capitaneria di Porto sequestra un rimessaggio imbarcazioni

Continuano incessanti le attività di controllo da parte del personale della Capitaneria di Porto di Roma, al Comando del Capitano di Vascello Antonio D’AMORE, per reprimere le violazioni riguardanti l’inquinamento ambientale.

L’intervento della Capitaneria di Porto

Il giorno 29 Marzo c.a., il personale della Sezione Polizia Marittima della Capitaneria di Porto di Roma in collaborazione con la Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma, si è recato presso un noto rimessaggio imbarcazioni dislocato nel Comune di Fiumicino per controllare il corretto smaltimento dei rifiuti speciali in deposito temporaneo, lo scarico delle acque nonché le autorizzazioni in materia ambientale all’effettuazioni dei lavori sulle imbarcazioni.

A seguito dell’accertamento, il titolare dell’attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per la violazione del D.lgs n° 152/2006 a causa dell’abbandono di rifiuti speciali e sanzionato amministrativamente per lo scarico non autorizzato di acque reflue con conseguente sequestro amministrativo dei servizi igienici.

Sono state inoltre sottoposte al sequestro penale n° 3 strutture adibite a falegnameria capannone per la manutenzione imbarcazioni ed officina meccanica. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti.

Il personale della Capitaneria di Porto di Roma, sotto il più ampio coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia, opera costantemente a terra e a mare, sia per la tutela dell’ambiente che la salvaguardia delle specie vegetali e faunistiche ad esso connesso.