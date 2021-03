Raggi: “I controlli della Polizia Locale anche in zona rossa”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

La nostra Polizia Locale, anche durante questo weekend di zona rossa, ha svolto la sua importantissima attività di controllo e prevenzione sul nostro territorio.

Sono state oltre 90 le sanzioni per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute pubblica. Venerdì notte gli agenti sono intervenuti in un pub del Centro Storico, dove era in corso una festa, e ieri sera la stessa situazione è stata riscontrata all’interno di un bed&breakfast nel quartiere Monti.