Fratoianni: “La riforma delle norme sui lavoratori dello spettacolo e della cultura è fondamentale”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Questa mattina lavoratori e lavoratrici dello spettacolo hanno occupato il #Piccolo Teatro di #Milano. Un’occupazione pacifica e fortemente simbolica, che non cade in un giorno qualsiasi.

Oggi è infatti la giornata mondiale dedicata al #teatro.

Un giorno triste, perché i teatri sono chiusi da un anno ed è come se fosse chiusa una parte della nostra anima. Attori, registi, sceneggiatori, tecnici e il loro pubblico non sono l’ultima ruota del carro.