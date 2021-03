Padova, taxi: ancora disponibili i buoni viaggio

Sono ancora disponibili i buoni viaggio che consentono uno sconto del 50% del costo della corsa taxi fino ad un massimo di 20 euro.

I voucher, finanziati dal Governo per fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica, nascono per sostenere l’utilizzo del servizio taxi e noleggio con conducente (Ncc) da parte di specifiche categorie di soggetti.

Chi può richiederli

Possono richiederli le persone maggiorenni, residenti nel Comune di Padova, che rientrano in una delle seguenti categorie: persone che abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure fisicamente impedite o a mobilità ridotta o con patologie accertate o che hanno necessità di spostarsi per esigenze sanitarie, donne che hanno necessità di spostarsi nella fascia oraria dalle 18:00 alle 6:00 del mattino, donne in stato di gravidanza, personale della scuola di ogni ordine e grado, personale sanitario operante in strutture sanitarie o sociosanitarie, persone che si devono recare in carcere per visite ai familiari.

La domanda di assegnazione del buono viaggio deve essere presentata esclusivamente online, entro il 31 maggio 2021, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.padovanet.it. Per l’assistenza alla compilazione della domanda è possibile contattare, da lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle 13:00, il centralino “Chiamaci pure” al numero 049 2323009 oppure via email chiamacipure@comune.padova.it.