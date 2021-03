Fratoianni: “Sei assunto con il Jobs Act? Non hai gli stessi diritti degli altri”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina facebook:

“Sei assunto con il #JobsAct? Non hai gli stessi diritti degli altri”. Lo scrive nero su bianco una sentenza della Corte Europea, che dice che i lavoratori assunti con il Jobs act, se licenziati senza giusta causa, non hanno diritto al reintegro, come invece accade per coloro che hanno il contratto precedente.

L’ennesimo regalo di #Renzi ai lavoratori di questo Paese, in particolare i più giovani, lasciati senza tutele e senza diritti.

Quando dicevamo che con il Jobs Act non sarebbe più esistito il contratto a #TempoIndeterminato avevamo ragione, purtroppo.

Si deve porre rimedio.

In Parlamento c’è una mia proposta di legge per reintrodurre l’#Art18 e tutelare ogni lavoratore e lavoratrice. Stessi diritti per tutte e tutti.