Frosinone, potature in atto in città

Proseguono gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria sul patrimonio arboreo dell’ente, programmati dall’amministrazione Ottaviani mediante l’assessorato all’ambiente, coordinato da Massimiliano Tagliaferri.

Analisi staticità

Sono stati infatti eseguiti, nelle scorse settimane, le analisi di staticità (ai fini della sicurezza della circolazione di pedoni e auto) e fitosanitarie (per verificare l’eventuale presenza di malattie e parassiti) sugli alberi, da parte di personale specializzato. Tali accertamenti si sono resi indispensabili per individuare quale tipo di potatura effettuare. Dalle evidenze riscontrate dall’agronomo, alcune piante dovranno necessariamente andare incontro all’abbattimento, perché malate e potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica. È stata quindi prescritta la modalità di taglio dei diversi alberi, a seconda delle singole schede di analisi redatte dall’esperto. Tra la fine dell’anno scorso e i primi mesi del 2021, dunque, saranno potati circa 300 piante, mentre continuerà senza sosta l’attività di monitoraggio di tutti gli esemplari del territorio comunale, allo scopo di contribuire a valorizzare ulteriormente l’ornato cittadino e il decoro dei beni pubblici comunali oltre che il profilo della sicurezza.