Enrico Letta presenta il suo Pd

Con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti, Enrico Letta è stato proclamato segretario del Partito Democratico.

Queste le sue parole dopo la nomina

“Dobbiamo mettere insieme l’anima e il cacciavite e non staccarle mai. Abbiamo bisogno di sapere qual è la vite da girare per mettere insieme valori e cose pratiche. Dobbiamo essere progressisti nei valori, riformisti nel metodo e avere la radicalità nei comportamenti individuali di ognuno di noi. Io mi oggi mi candido. a nuovo segretario del Pd. Ma so che non vi serve un nuovo segretario, l’ennesimo. Ma vi serve un nuovo Pd. Io scelgo il Pd, perché stavo facendo altre cose. Io ci sono, perché ritengo che questa sfida sia essenziale. Lo è per l’Italia e per l’Europa”.

Donne penalizzate

“La parte della nostra società che ha pagato il prezzo più alto della pandemia è quello delle donne: le disuguaglianze sono cresciute, le violenze sono aumentate in modo insopportabile, le opportunità sono calate in tutti i modi. È salita una nuova dipendenza dalle famiglie d’origine. Dobbiamo assumere questo tema come centrale. Su questo abbiamo un problema. Lo dimostra il modo in cui si è formata la nostra rappresentanza al governo. Lo dimostra lo stesso fatto che sia io qui e non una segretaria. Io mi assumerò fino in fondo la responsabilità“.

Voglio rilanciare lo ius soli

“Io credo nella coalizione. Dobbiamo costruire un nuovo centrosinistra su iniziativa e leadership del Pd. Parlerò con tutti coloro che sono interessati a un dialogo: parlerò con Speranza, con Bonino, con Calenda, con Renzi, con Bonelli, Fratoianni, con tutti gli altri possibili interlocutori anche nella società. Dobbiamo essere il partito dei giovani. Se non riusciremo a coinvolgere i giovani io avrò fallito il mio obiettivo. Voglio mettere in piedi una Università democratica, mettere insieme tutte le energie e le forze che dobbiamo avere. L’altra battaglia da fare è quella per il voto ai più giovani: io sono convinto che il voto debba essere dato ai sedicenni”.

No al partito del potere

“Noi non dobbiamo essere la ‘Protezione civile’ della politica, cioè il partito che è costretto ad andare al potere perché se no gli altri sbandano. Perché se lo facciamo diventiamo il partito del potere. Si vincono le elezioni se non si ha paura di andare all’opposizione. Il governo di Mario Draghi è il nostro governo. È la Lega che deve spiegare perché lo appoggia, non noi”.

Grazie Nicola

“Ti ringrazio Nicola per avermi cercato, se avessi dovuto scegliere una persona alla quale succedere, quello sei tu. E’ un onore. Abbiamo un carattere abbastanza simile”.