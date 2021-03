Quali sono i vantaggi di affidarsi ad uno psicologo online?

Ci sembra che a volte le cose vadano tutte per il verso sbagliato. Ovviamente non si può dare la colpa solo ad altre persone o alla sfortuna. Bisogna anche guardarsi dentro e non è facile farlo da soli. Ecco perché è bene, in quei casi, rivolgersi a chi può davvero aiutarci, con consigli pratici e utili alla vita di tutti i giorni, in modo da migliorarci la quotidianità, il nostro rapporto con gli altri e molte altre sfaccettature dell’esistenza. Specialmente ora che siamo con il morale sotto le scarpe a causa della pandemia possiamo più che mai scegliere di affidarci ad uno psicologo online durante l’emergenza Covid, in modo tale da poter ricevere l’assistenza necessaria senza, tuttavia, doversi muovere da casa. Eh già, perché le sedute oggigiorno si possono anche fare in rete e i vantaggi sono molteplici.

Cambia qualcosa a livello di efficacia?

La domanda che tutti ci poniamo è se valga la pena davvero di tentare di rivolgersi ad uno psicologo online piuttosto che in presenza. Specialmente per quanto riguarda l’efficacia del trattamento. Niente paura, perché il risultato sarà il medesimo, se non addirittura migliore. Innanzitutto, uno specialista che lavori in rete ha il vantaggio di poter essere raggiungibile in qualsiasi momento e non per forza entro determinati orari in cui è possibile recarsi presso il suo studio. Quindi si ha la sensazione di non essere mai lasciati soli e di poter contare sullo psicologo al momento del bisogno. Inoltre le sedute online permettono al paziente di sentirsi maggiormente a proprio agio nel raccontare i propri problemi. Questo perché il meccanismo è molto più simile a quello di parlare al telefono o mediante chat con un amico, un parente o un conoscente. Non essendoci lo sguardo e la presenza di una seconda persona, ossia lo psicologo, il soggetto sotto terapia potrà sentirsi “più libero” di raccontarsi, grazie all’effetto filtro dello schermo del telefono o del computer.

La terapia non rischia di interrompersi o essere più costosa?

Se il nostro stile di vita o il nostro lavoro ci obbliga a non poter stare a casa o nella città di residenza, inevitabilmente affidandosi a uno psicologo tradizionale si rischia di perdere la continuità della terapia. Cosa che, grazie alla rete, non avviene scegliendo uno specialista online, dato che i tanti mezzi a nostra disposizione, dalla mail alla videochiamata, ci consentono di rimanere in contatto con lui e di effettuare le nostre sedute anche a chilometri di distanza dal suo studio. Nonostante la maggiore disponibilità dello psicologo online, poi, il costo della terapia non aumenterà di certo. Anzi, sarà minore per tanti motivi. Le spese per il paziente riguarderanno solo i minuti effettivi della seduta e non bisognerà aggiungerci i soli dei mezzi, privati o pubblici, per raggiungere il luogo della seduta. Anche lo specialista risparmierà, specialmente sull’affitto di uno studio, non più necessario dato che potrà assistere, se vorrà, i propri pazienti da casa. Infine, dato il periodo, il fatto di poter seguire la terapia a distanza protegge noi stessi e lo psicologo da possibili rischi dovuti al Coronavirus, che sta aumentando di gran lunga episodi di ansia e depressione da dover curare per tempo. La terapia online, dunque, permette di svolgere tutto in modo altrettanto efficace e senza rischi per la salute.