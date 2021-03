Di Battista: “Quel che un tempo indignava oggi si trasforma in passiva accettazione dell’ineluttabile”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Sono passati 937 giorni dalla Strage di Genova. Chissà quanti sono i milioni di euro incassati dai Benetton in questi mesi. Il tempo passa, sfuma i contorni al passato e via via si accetta quel che non dovrebbe essere accettato. Quel che un tempo indignava oggi si trasforma in passiva accettazione dell’ineluttabile. Come se revocare le concessioni ad un’azienda che per via di quel crollo ha subito arresti su arresti fosse ineluttabile.

La politica si lascia distrarre da altro e distrae i cittadini con altro. Passa la tempesta mediatica, i Benetton l’hanno lasciata passare protetti nelle loro ville e distratti dai conti in banca che continuavano a gonfiarsi, e a gonfiarsi, e a gonfiarsi. Si sgonfiano le speranze delle vittime ed i parenti delle vittime del Morandi assomigliano sempre più ai parenti delle vittime di Ustica, della strage di Bologna, del Cermis. Resistono, sempre più soli e dimenticati.