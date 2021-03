Conte: “Auguri a tutte le donne”

Così Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook:

Annalisa Malara, anestesista a Codogno, ha avuto l’intuizione che ci ha permesso di alzare il livello della lotta al virus. Maria Paola Chiesi, imprenditrice a Parma, sviluppa pratiche virtuose di gestione del territorio: aree verdi e boschi permanenti per contrastare l’emergenza climatica. Anna Grassellino dirige, a Chicago, il Superconducting Quantum Materials and Systems Center, un progetto mirato a realizzare un mega computer quantistico, infinitamente più potente degli attuali processori elettronici.

Gigia Cannizzo, deceduta proprio qualche giorno fa, ci ha insegnato che le infiltrazioni mafiose si contrastano con il rigore morale, certo, ma anche con elevata capacità amministrativa.

Alessia Bonari rappresenta le donne che, con grande abnegazione, lottano in corsia per la salute dei pazienti durante questa pandemia.

Laura Pausini ha appena vinto il Golden Globe, trasmettendo orgoglio all’intero mondo della musica e dell’arte messo a dura prova in un momento così difficile.