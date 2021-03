Fratoianni: “Renzi continua a non rispondere, ora dovrà farlo il governo per lui”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Matteo Renzi continua a non rispondere. Ora dovrà farlo il governo per lui.

Ho presentato un’interrogazione in Parlamento sui rapporti fra il senatore e membro della Commissione Difesa del Senato #Renzi e il regime saudita. Questa storia riguarda la sicurezza nazionale e deve essere risolta nelle sedi istituzionali.