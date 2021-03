Fratoianni: “Non una buona idea quella di Salvini”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

La #destra chiede a gran voce la cancellazione del #CodiceAppalti. Ammesso che fosse possibile, e non lo è, mi domando: chi ci guadagnerebbe?

Le aziende che rispettano norme e lavoratori o la criminalità organizzata, che in questo periodo difficile specula alla grande sulla disperazione delle persone?

Un giorno si scagliano contro le norme anticontagio e il giorno dopo cercano di demolire le norme anticorruzione.

Non è stata una buona idea mettere #Salvini nel governo, non vi pare?