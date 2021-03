Di Battista: “La storia è la memoria di un popolo”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Nicolas Sarkozy, l’uomo che convinse l’amministrazione Obama (la Clinton era Segretario di Stato) a sostenere l’intervento armato in Libia, è stato appena condannato a 3 anni di carcere per corruzione. Fu Sarkozy per primo (poi la Casa Bianca fece la sua parte) a convincere, anche grazie all’influenza di Napolitano, il governo Berlusconi ad avallare i bombardamenti sulla Libia. Non ho mai difeso Gheddafi, ho difeso la sovranità dei popoli e ho sempre attaccato i paesi esteri che, con le bombe, decidono di cambiare i governi a loro ostili.